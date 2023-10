Les Polis Sont Acoustiques MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Les Polis Sont Acoustiques MJC Claude Nougaro Montmorillon, 17 octobre 2023, Montmorillon. Les Polis Sont Acoustiques Mardi 17 octobre, 21h00 MJC Claude Nougaro Tout public – 8€ ou 5€ si adhérant à l’une des MJC du Sud Vienne, -16 ans, demandeur d’emploi ou étudiant La scène est leur terrain de jeu de prédilection. Avec des shows qui mélange humour, émotion et dérision, les Polis Sont Acoustiques, débordent d’une générosité sans limite. En reprenant des grands noms de la chanson française tel que Brel, Brassens ou encore Gainsbourg, ce trio poitevin vous fera vibrer. MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T21:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00

2023-10-17T21:00:00+02:00 – 2023-10-17T22:30:00+02:00 spectacle concert Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu MJC Claude Nougaro Adresse 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville MJC Claude Nougaro Montmorillon latitude longitude 46.42498;0.869322

MJC Claude Nougaro Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/