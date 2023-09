PASCAL ROD en CONCERT MJC Claude Nougaro Montmorillon, 29 septembre 2023, Montmorillon.

PASCAL ROD en CONCERT Vendredi 29 septembre, 21h00 MJC Claude Nougaro Tarif plein : 8 euros – Tarif réduit : 5 euros (moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, adhérents MJC)

Pascal Rod, un homme aux multiples facettes.

Composer, une évidence pour lui, renouvelée chaque jour, un besoin insatiable. Guitariste, mais aussi auteur, compositeur et interprète, le rockeur développe des thèmes qu’on ne peut défendre et incarner que soi-même. Laissant sa vie parisienne pour le calme de la Vienne, Pascal Rod aborde sans détours la condition des migrants, l’amour, les bonheurs et les drames de la vie de tous les jours, à travers son nouvel album, mais aussi avec des textes plus personnels et intimes.

Equipe artistique: Pascal ROD (écriture, interprétation), Richard PRAUD, Thomas PIROTTE, Manu MASKO (musiciens).

MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-49-91-04-88 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mjcmontmorillon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

Pascal Rod Rock

