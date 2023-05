Compagnie L’Oeil du Loup MJC claude nougaro, 4 juin 2023, Montmorillon.

Compagnie L’Oeil du Loup Dimanche 4 juin, 15h30 MJC claude nougaro gratuit

Une marchande de bonbons attend son auditoire pour une histoire. Sur son étal, la matière se prête aux jeux et nous conte : LA rencontre. Celle d’un enfant et d’un loup, celle de deux vies qui se croisent, deux regards qui s’apprivoisent… Des douceurs pour les oreilles, des gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage unique… de l’Alaska au Sahara…

Texte : Daniel Pennac ; Mise en scène : Brigitte Chemin

Adaptation, jeu et manipulation : Nathalie Chartier

Chargée de Production : Cathy Ménard.

Scénographie et créations graphiques :

Nathalie Chartier

MJC claude nougaro 16, rue des Récollets, 86500 Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

spectacle théâtre

Cie l’Oeil du Loup