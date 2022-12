Spectacle: « L’Envol » par la cie Rouletabille Théâtre MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Spectacle: « L’Envol » par la cie Rouletabille Théâtre MJC Claude Nougaro, 11 mai 2023, Montmorillon. Spectacle: « L’Envol » par la cie Rouletabille Théâtre Jeudi 11 mai 2023, 21h00 MJC Claude Nougaro

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Un spectacle musical de marionnettes, jeune et tout public, sur le thème des migrations, du voyage, des rencontres, proposé par la MJC Claude Nougaro/La Boulit’ dans le cadre du Printemps des Cartes. handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur vi;ii;pi;mi MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Loubna CHEBOUTI (jeu, mise en scène), Léon MAUMOURY (création musicale), Willy Franck MATHIEU (jeu), Sylvano CASTELLAN (musicien), Diane MARCHAL (scénographie), Claire LEPAPE (création marionnettes), Mathieu BERENGER (régie).

Dans le cadre du 4ème festival du Printemps des cartes de Montmorillon. Retrouvez le programme complet sur le site internet du festival.

