L'ENVOL en concert
Jeudi 11 mai, 21h00
MJC Claude Nougaro

8 et 5€

Un spectacle musical de marionnettes, jeune et tout public, sur le thème des migrations, du voyage, des rencontres dans le cadre du festival du Printemps des Cartes. MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Cette histoire invite au voyage, cette histoire est celle de deux jeunes qui, à la question « Pourquoi partir ? » répondent simplement « et pourquoi pas ? »

“Suivre les grues et tenter de comprendre ce qui les anime. Et, grâce à elles, découvrir des légendes, des contes, des mythes, des récits, des univers différents, opposés, turbulents et s’amuser de toutes ses richesses, de toutes ces cultures accumulées.”

Un spectacle musical de marionnettes, nouvellement créé par la compagnie Rouletabille Théâtre sur le thème des migrations et du voyage.

2023-05-11T21:00:00+02:00

2023-05-11T22:30:00+02:00

