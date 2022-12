Concert: EMEA MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Concert: EMEA MJC Claude Nougaro, 28 avril 2023, Montmorillon. Concert: EMEA Vendredi 28 avril 2023, 21h00 MJC Claude Nougaro

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Ce concert tout public, proposé par la MJC Claude Nougaro & La Boulit’, vous emmène vers les horizons magiques et mystérieux de l’Amérique latine. Le Café Labo est ouvert avant ou après le concert ! handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur vi;ii;pi;mi MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Manon CORROCHANO (chant, ukulélé), Mathis BOUVERET-AKENGIN (piano), Julien PUGET (percussions).

2023-04-28T21:00:00+02:00

2023-04-28T21:00:00+02:00

2023-04-28T22:30:00+02:00

