YOANNA en concert Mercredi 8 mars, 21h00 MJC Claude Nougaro

8 et 5€

Entre accordéon et batterie, le concert tout public de Yoanna fêtera la journée des droits des femmes. Ses chansons sensiblement brutes et instinctivement féministes ne laissent pas indifférents.

MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Yoanna revient avec son accordéon et son complice Mathieu Goust à la batterie. Sincères, provocatrices mais pleine d’autodérision, ses chansons sensiblement brutes et instinctivement féministes ne laissent pas indifférent.

Sur scène, au fil des morceaux, la musique se montre aussi poétique grâce à un dialogue captivant entre l’accordéon, les percussions et les ambiances sonores créées en direct par Mathieu Goust. Ne craignez pas l’indifférence, ne venez pas chercher la quiétude de la sieste, Yoanna n’est pas là pour vous chanter des bluettes !



