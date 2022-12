Concert: Les Tit’ Nassels MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Concert: Les Tit' Nassels Vendredi 13 janvier 2023, 21h00 MJC Claude Nougaro

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

La MJC Claude Nougaro & La Boulit accueillent ce duo français pour leur nouvel album tout en simplicité et en émotion. Venez boire un verre au Café Labo de la MJC avant ou après le concert ! handicap visuel;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur vi;ii;pi;mi MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Les Tit’ Nassels ne sont pas un duo comme la chanson française en pratique souvent – couple, duel, tango sensuel ou pavane romantique. Ils avancent avec une opiniâtre liberté, une radieuse simplicité, leurs chansons naissant de la seule nécessité de dire ce qui leur survient : des questions, des colères, des sensations, des plaisirs, des sentiments – la vie, quoi.

Les Tit’Nassels ont le goût de la formule, les émotions à ras l’épiderme et un sens de la mélodie bien aiguisé. En studio comme sur scène, ils sont à géométrie variable. Ça tient l’attention en éveil, ça pousse à revenir les voir plutôt deux fois qu’une.

Equipe artistique: AXL (Aurélien) MATHOT (chant, guitare), Sophie SIGNORET (chant, clavier, percussion), Romain GARCIA (basse), David GRANIER (batterie).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T21:00:00+01:00

2023-01-13T23:00:00+01:00 Les Tit’ Nassels

