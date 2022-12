Les TIT’ NASSELS en concert MJC Claude Nougaro Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Les TIT’ NASSELS en concert MJC Claude Nougaro, 13 janvier 2023, Montmorillon. Les TIT’ NASSELS en concert Vendredi 13 janvier 2023, 21h00 MJC Claude Nougaro

Entrée 8 et 5 euros

Les Tit’s Nassels : un duo de chanson Pop-rock comme pas deux. Un expression simple et libre de ce qui leur survient, la vie ses plaisirs, ses colères avec un talent pour le texte qui fait mouche. MJC Claude Nougaro 16 rue des récollets 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Les Tit’ Nassels ne sont pas un duo comme

la chanson française en pratique souvent ; couple,

duel, tango sensuel ou pavane romantique.

Ils avancent avec une opiniâtre liberté,

une radieuse simplicité, leurs chansons naissant

de la seule nécessité de dire ce qui leur survient :

des questions, des colères, des sensations, des

plaisirs, des sentiments ; la vie, quoi.

Les Tit’Nassels ont le goût de la formule,

les émotions à ras l’épiderme et un sens de la

mélodie bien aiguisé. En studio comme sur scène,

ils sont à géométrie variable. Ça tient l’attention

en éveil, ça pousse à revenir les voir plutôt deux

fois qu’une.

