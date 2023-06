A la découverte des Volcans d’Auvergne (63) MJC Claude Nougaro Espace Jeunesse Simone Veil Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

A la découverte des Volcans d'Auvergne (63)
17 – 21 juillet 2023
MJC Claude Nougaro Espace Jeunesse Simone Veil
6 rue des Tennis 86500 Montmorillon
Montmorillon, Vienne

Par le biais d'activités sportives de pleine nature, il s'agit de faire découvrir la biodiversité et l'environnement de la chaine des Volcans d'Auvergne. Les enfants réaliseront des petites randonnées en Montagne avec un animateur confirmé. Ils ferront des visites pédagogiques dans différents lieux autour des volcans et du milieu montagnard.

Age min 10
Age max 11

