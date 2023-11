LE VOYAGE DE LAO MJC CL2V Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Doubs LE VOYAGE DE LAO MJC CL2V Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux. LE VOYAGE DE LAO Samedi 18 novembre, 15h00 MJC CL2V Entrée libre – Jeune public Lao prend une grande décision. Avec Doudou, ils partent trouver une famille ! Mais qu’est-ce que c’est, une famille ? Saura-t-il la reconnaître quand il la verra ? Embarqué dans sa montgolfière aux milles couleurs, il se pose des dizaines de questions, explore, expérimente et apprend. C’est une quête d’amour, c’est une aventure qui fait grandir. Et qui sait ce qui l’attend pendant son voyage…

Organisé par : Compagnie En Décalé En partenariat avec : APGL MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

