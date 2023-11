CinéShow Wish, Asha et la bonne étoile MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne CinéShow Wish, Asha et la bonne étoile MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan, 17 décembre 2023, Castanet-Tolosan. CinéShow Wish, Asha et la bonne étoile 17 décembre 2023 – 14 janvier 2024 MJC Ciné 113 4/5/6€ CinéShow Wish, Asha et la bonne étoile – Du 17/12/23 au 14/01/24 uniquement à la MJC ! Nous vous proposons pour ce septième CinéShow avec effets de lumières dans la salle pendant le film de partir à Rosas rencontrer Asha, Valentino et Star ! Un spectacle unique à découvrir au MJC Ciné 113. Mais un CinéShow c’est quoi ?

Le principe est simple : Découvrez le film en intégralité comme lors d’une séance habituelle, mais avec un son amélioré et surtout des effets de lumière dans la salle à certains moments du film pour vous plonger au cœur de l’action et démultiplier vos émotions ! Synopsis

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles… Durée du spectacle : 1h35 – Dès 6 ans Tarifs (Pas de réservation à l’avance) : 4€ : Adhérents MJC / -14 ans

5€ : -18 ans / Etudiants / +60 ans

6€ : Plein tarif Séances : Dimanche 17 décembre à 14h00

Samedi 23 décembre à 16h00

Mardi 26 décembre à 17h15

Jeudi 04 janvier à 10h15

Samedi 06 janvier à 16h00

Dimanche 14 janvier à 10h15 Accès : MJC Ciné 113 – 20 Avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:30:00+01:00

2024-01-14T10:15:00+01:00 – 2024-01-14T11:30:00+01:00 cinema CinéShow Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu MJC Ciné 113 Adresse Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan latitude longitude 43.517214;1.49808

MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/