Projection film Les Roues de l'Avenir Lundi 18 septembre, 20h15 MJC cine 113 4€

Le documentaire Les Roues de l’Avenir aborde la place actuelle du vélo dans notre société et questionne les différentes manières d’en faire un acteur majeur de la transition environnementale et sociétale. Nous y étudions l’aspect économique, sociologique et sanitaire de l’utilisation du vélo au quotidien et promouvons une société cyclable pour tous.

Les interventions de personnalités comme Matthias Dandois, Louise Roussel, Guillaume Gouffier-Cha ou encore Stein Van Oosteren, ainsi que l’appui d’associations vélo de toute la France nourrissent le dialogue entre les usagers, les politiques et les associations militantes. L’objectif est de mêler leurs idées, de faire avancer le débat, et d’inviter les spectateurs à imaginer le récit qui liera le vélo à la société de demain.

La projection du documentaire sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec l’association Les roues de l’avenir.

MJC cine 113 31320 castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-18T20:15:00+02:00 – 2023-09-18T22:00:00+02:00

