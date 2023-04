CinéShow Vaiana MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

CinéShow Vaiana MJC Ciné 113, 22 avril 2023, Castanet-Tolosan. CinéShow Vaiana 22 avril – 14 mai MJC Ciné 113 4/5/6€ CinéShow Vaiana – Du 22/04 au 14/05 uniquement à la MJC ! Nous vous proposons ce sixième CinéShow avec effets de lumières dans la salle pendant le film qui vont vous permettre de plonger dans le Pacifique ! Un spectacle unique à découvrir au MJC Ciné 113. Mais un CinéShow c’est quoi ?

Le principe est simple : Découvrez le film en intégralité comme lors d’une séance habituelle, mais avec un son amélioré et surtout des effets de lumière dans la salle à certains moments du film pour vous plonger au cœur de l’action et démultiplier vos émotions ! Synopsis – Vaiana

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi… Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple… Durée du spectacle : 1h36 – Dès 6 ans Tarifs : 4€ : Adhérents MJC / -14 ans

5€ : -18 ans / Etudiants / +60 ans

6€ : Plein tarif (Pas de réservation à l’avance) Séances : Samedi 22 avril à 14h00 (Ciné-goûter :4€)

Dimanche 23 avril à 16h00 (4€)

Mardi 25 avril à 17h15 (4€)

Samedi 29 avril à 14h00 (tarifs habituels)

