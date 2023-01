Projection-débat : “L’école de la vie” MJC cine 113, 6 février 2023, Castanet-Tolosan.

Projection-débat : “L’école de la vie” Lundi 6 février, 19h30 MJC cine 113

Une génération pour tout changer !

Projection-débat : “L’école de la vie”

à la MJC, lundi 06 février 19h30 + débat

Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs…

Elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de demain a être en phase avec eux mêmes et avec le monde qui les entourent. Le but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action !

A Castanet, nombreux sont les enseignants qui tentent des méthodes d’éducations novatrices. Nous avons aussi une Calendreta : école associative bilingue Occitan (méthodes Oury/Freynet) et l’école de le Découverte (Montessori/Freynet).

Certains de leurs acteurs seront présents pour débattre avec nous en fin de projection.

Julien Peron, créateur du Festival pour l’école de la vie, nommé Membre d’Honneur de la ligue mondiale pour le droit au bonheur. https://www.educationalternative.fr

https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr

Organisé par le Grenier pour promovoir les altenatives en matière d’Education pour amplifier, accélérer la Transition sociétale…

www.legrenier.cafe



