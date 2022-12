Ciné débats MJC cine 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Ciné débats MJC cine 113, 23 janvier 2023, Castanet-Tolosan. Ciné débats Lundi 23 janvier 2023, 19h30 MJC cine 113

entrée 4 euros

Film sur l importance de rétablir des sols vivants MJC cine 113 31320 castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Depuis 2013, l’association américaine Kiss The Ground milite pour une agriculture régénératrice et sensibilise sur l’importance des sols vivants aux USA. En effet, ils pourraient être la clé pour inverser le réchauffement climatique, sachant qu’il est possible de stocker du carbone dans le sol, grâce aux plantes. Militants, scientifiques, agriculteurs et acteurs politiques du monde entier se tournent vers cette solution.

