2040 MJC cine 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

2040 MJC cine 113, 21 novembre 2022, Castanet-Tolosan. 2040 Lundi 21 novembre, 19h30 MJC cine 113

4 euros

film sur l évolution de notre environnement en 2040 MJC cine 113 31320 castanet tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Des solutions pratiques pour la sauvegarde de l’environnement sont mises en lumière avec l’espoir que la fille du réalisateur puisse aspirer à un avenir meilleur en l’an 2040. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne aux générations futures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T19:30:00+01:00

2022-11-21T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu MJC cine 113 Adresse 31320 castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville MJC cine 113 Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

MJC cine 113 Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

2040 MJC cine 113 2022-11-21 was last modified: by 2040 MJC cine 113 MJC cine 113 21 novembre 2022 CASTANET-TOLOSAN MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne