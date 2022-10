Halloween Harry Potter à la MJC MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Venez fêter Halloween à la MJC ! MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Halloween Harry Potter Du 29/10 au 02/11 à la MJC Venez découvrir le parcours du sorcier ! Résous les énigmes autour du monde d’Harry Potter, trouve le mot code et tu accèderas aux bonbons ! Animation gratuite pour les enfants qui viennent au séances de cinéma du 29/10 au 02/11 à la MJC. Halloween au Ciné le Lundi 31 Octobre – Tarifs habituels du cinéma (4/5/6€) 10h15 – Le Petit Gruffalo – dès 5 ans – 30min Découvrez en avant programme trois courts métrages d’animation. Des traces de pas dans la neige et des prédateurs qui rodent… autant de parcours initiatiques qui, par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure du Petit Gruffalo. 14h15 – Hotel Transylvanie – dès 6 ans – 1h30 Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains. 17h15 – Harry Potter à l’école des sorciers – dès 8 ans – 2h30 À l’approche de ses 11 ans, Harry, orphelin, ne s’attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie. 20h15 – Sans un bruit – dès 12 ans – 1h30 Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.

