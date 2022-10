Spectacle Musical Les chemins de liberté MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Spectacle Musical Les chemins de liberté MJC Ciné 113, 17 octobre 2022, Castanet-Tolosan. Spectacle Musical Les chemins de liberté Lundi 17 octobre, 20h30 MJC Ciné 113

6/8€

Spectacle Musical à la MJC de Castanet-Tolosan MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie « CHEMINS DE LIBERTE »

Spectacle proposé par le TAO QUARTET Martine (récitante),

Tony (cajon,guitare,chant),

Alain (guitare, chant),

Olivier (harmonicas, piano électrique, chant). N’importe où vaut mieux qu’ici ! N’importe où ! Les chemins de la Liberté dessinent l’Espoir dans les yeux des opprimés.

La route, la fuite s’imposent, loin des bombes et de la misère. Puis d’autres hommes tendent leurs mains. Le TAO QUARTET raconte leurs histoires, à travers des chansons de résistances, des poésies engagées. Vous reconnaîtrez la plume de Antonio MACHADO, le témoignage de Pablo NERUDA, La poésie de Maram al-Masri, le chant de Lluis LLACH, les paroles de Peter GABRIEL, Léonard COHEN, CALI, et à travers les mots des humbles, poèmes de migrants, poésies de lutte, nous écrirons ensemble le mot LIBERTE dans le cœur des hommes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T20:30:00+02:00

2022-10-17T22:30:00+02:00

