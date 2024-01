LE PETIT PEUPLE DU POTAGER MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, jeudi 8 février 2024.

LE PETIT PEUPLE DU POTAGER VIE AU SEIN D UN POTAGER BIO Jeudi 8 février, 20h00 MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Entrée participative

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la récolte. Mais ce potager est différent, car ici le jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers et ouvrières, les insectes.

MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN 20 Avenue de TOULOUSE Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

POTAGER CULTURE