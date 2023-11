les algues vertes MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne les algues vertes MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, 20 novembre 2023, Castanet-Tolosan. les algues vertes Lundi 20 novembre, 19h30 MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN entrée 4 euros À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes.

un intervenant Mr BEHRA specialiste de l eau animera le debat apres le film MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN 20 Avenue de TOULOUSE Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T19:30:00+01:00 – 2023-11-20T23:00:00+01:00

2023-11-20T19:30:00+01:00 – 2023-11-20T23:00:00+01:00 pollution environement Détails Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Adresse 20 Avenue de TOULOUSE Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan latitude longitude 43.517181;1.497836

MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/