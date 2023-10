Conférence-débat : « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité dès la petite enfance » MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Conférence-débat : « Filles et garçons sur le chemin de l'égalité dès la petite enfance »

Jeudi 16 novembre, 19h30
MJC CINE 113
20 AVE DE TOULOUSE
31320 CASTANET TOLOSAN
Castanet-Tolosan

Entrée libre – Ouvert à toutes et tous

Cette conférence, animée par l'association Artémisia, permettra d'aborder la question de l'égalité filles-garçons chez les tout-petits (0 à 3 ans) et sera basée sur l'échange et la discussion avec le public afin de susciter le débat et de trouver des pistes d'actions concrètes.

Elle est destinée aux parents, assistantes maternelles, professionnels de la petite enfance et à l'attention de toutes les personnes en contact avec de jeunes enfants qui s'intéressent au sujet de l'égalité femmes-hommes.

Cette action proposée par le Sicoval et financée par la Caisse d'Allocation familiale de la Haute-Garonne va dans le sens de l'engagement politique de la Communauté d'agglomération en faveur de l'égalité des femmes et des hommes.

