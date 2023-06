Avant première de Face aux limites MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan, 26 juin 2023, Castanet-Tolosan.

Le média indépendant Artha News publie (enfin) son documentaire sur le réchauffement climatique au format long métrage !

Nous nous sommes lancé ce projet fou de réaliser un documentaire sur un sujet qui nous tient à cœur : le réchauffement climatique et l’écologie. Cela fait maintenant 2 ans que ce projet nous trotte dans la tête : ce projet se concrétise enfin.

Au programme : de nombreux invités comme des signataires du dernier rapport de la prestigieuse institution du GIEC, des scientifiques reconnus, des politiques comme Sandrine Rousseau, Pierre Larouturrou des journalistes d’investigation comme Paloma Moritz, mais également des citoyens comme les organisateurs de l’affaire du siècle, des activistes organisant des actions de désobéissance civile.

Certains dirons qu’un documentaire sur l’urgence climatique n’est pas original, qu’il y en a déjà assez comme ça, qu’on a compris de problème…

Détrompez vous ! Nous avons en effet constaté que les personnes de notre génération (lycéenne et étudiante) n’étaient pas du tout à la page sur les enjeux et les solutions à mettre en place pour réguler le climat.

Ce documentaire s’adresse donc aux personnes cherchant à comprendre le réchauffement climatique, comme un « starter pack++ », mais il s’adresse également aux personnes ayant déjà compris les enjeux du sujet mais voulant approfondir leur connaissance.

Notre but est que durant le visionnage, le spectateur ait ce fameux « déclic » qui nous fait prendre conscience des réels enjeux auxquels nous sommes et serons confrontés.

Vous pouvez visionner l’avant première du documentaire ci contre : https://www.youtube.com/watch?v=J03cLgjkscs

