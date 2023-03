La santé dans l assiette MJC CINE 113 20 AVE DE TOULOUSE 31320 CASTANET TOLOSAN, 27 mars 2023, Castanet-Tolosan.

Le film « La Santé dans l’Assiette » examine le rapport entre alimentation et santé ainsi que l’hypothèse selon laquelle le renoncement aux produits d’origine animale et industriellement transformés permettrait de soigner – voire guérir, la quasi totalité des “maladies de civilisation » qui frappent tous les pays occidentaux.

Aujourd’hui en France 15% de la population adulte est obèse. 60% de la population française a passé le seuil à partir duquel il ne faut plus grossir pour éviter l’obésité et les autres maladies de société. Au cours des 15 dernières années, l’obésité a augmenté de 75%. (obEpi-Roche 2009)

Les maladies cardiovasculaires, quant à elles, représentent la 2e cause de mortalité dans l’hexagone.

Et chaque année plus de 15 000 pontages coronariens sont exécutés…

Le film suit, en guise de fil directeur, l’itinéraire personnel du Dr. Colin Campbell, biochimiste nutritionnel à l’Université Cornell, et du Dr. Caldwell Esselstyn, ancien chirurgien de renom à la célèbre Cleveland Clinic.

« Que ta nourriture soit ta médecine. » Hippocrate

