Tir à l’arc, accrobranche et course d’orientation MJC Chemin Vert Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Tir à l’arc, accrobranche et course d’orientation MJC Chemin Vert, 7 août 2023, Caen. Tir à l’arc, accrobranche et course d’orientation 7 – 11 août MJC Chemin Vert Adhésion à l’association de 15€. Séjour gratuit. En plein coeur de la Suisse Normande, les sportifs pourront

profiter d’activités de plein air, dans l’eau, sur terre et

dans les airs pour des vacances dynamiques ! Le soir, ils

profiteront de veillées conviviales autour du feu de camp. MJC Chemin Vert 1 rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231732990 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc-cheminvert@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T08:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:59:00+02:00 nature suisse normande Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu MJC Chemin Vert Adresse 1 rue d'Isigny Ville Caen Departement Calvados Age min 6 Age max 10 Lieu Ville MJC Chemin Vert Caen

MJC Chemin Vert Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Tir à l’arc, accrobranche et course d’orientation MJC Chemin Vert 2023-08-07 was last modified: by Tir à l’arc, accrobranche et course d’orientation MJC Chemin Vert MJC Chemin Vert 7 août 2023 caen MJC Chemin Vert Caen

Caen Calvados