Equitation 24 – 28 juillet MJC Chemin Vert Adhésion à l’association de 15€. Séjour gratuit.

Chaque jour, au centre équestre le Petit Cob, tu apprendras à

prendre soin des poneys, à les équiper et à les monter.

Au fur et à mesure de la semaine, tu pourras t’amuser lors de

grands jeux dans la campagne et découvrir la ferme équestre.

MJC Chemin Vert 1 rue d'Isigny Caen 14000 Calvados Normandie

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T22:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

