Rifles de la pêche MJC Châtillon-en-Bazois Catégories d’Évènement: Châtillon-en-Bazois

Nièvre Rifles de la pêche MJC Châtillon-en-Bazois, 7 janvier 2024, Châtillon-en-Bazois. Châtillon-en-Bazois Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 14:30:00

fin : 2024-01-07 . Rifles organisées par « Le Gardon du Bazois ». Nombreux lots et buvette sur place. .

MJC Place Pierre Saury

Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par OT RIVES DU MORVAN Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-en-Bazois, Nièvre Autres Code postal 58110 Lieu MJC Adresse MJC Place Pierre Saury Ville Châtillon-en-Bazois Departement Nièvre Lieu Ville MJC Châtillon-en-Bazois Latitude 47.052461 Longitude 3.655934 latitude longitude 47.052461;3.655934

MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-en-bazois/