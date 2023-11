PIMPE TES FETES MJC Châteauvert Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence PIMPE TES FETES MJC Châteauvert Valence, 17 décembre 2023, Valence. PIMPE TES FETES Dimanche 17 décembre, 14h00 MJC Châteauvert gratuit La MJC Chateau Vert de valence oragnise un après-mid festif avant les fêtes de fin d’année MJC Châteauvert 3 place des buisssonnets Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Noel – Famille – création – contes

