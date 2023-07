Journée Portes Ouvertes : Prélude des ateliers MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain L’Isle-Jourdain, 9 septembre 2023, L'Isle-Jourdain.

Journée Portes Ouvertes : Prélude des ateliers Samedi 9 septembre, 16h00 MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain Accès libre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

16h – 18h : Présentation des activités de la MJC

18h : verre de l’amitié

19h – 21h : Chansons participatives avec LE PIANO ROUGE

Un piano, une pianiste, un public qui chante

Chaque personne peut feuilleter dans les livrets de paroles pour trouver la chanson qu’il/elle a envie de chanter et il/elle est accompagné∙e au piano. Selon le talent et l’assurance, la pianiste assiste les chanteurs/euses.

On cherche le plaisir de chanter, le moment improvisé, le dépassement de son propre courage, la surprise… Le public devient acteur.

Un répertoire Pop-Rock-Jazz-Chanson, avec Bob Dylan, the Beatles, Nino Ferrer, Joe Dassin, Aznavour, Edith Piaf, Georges Brassens, Barbara, Jacques Higelin …

Piano : Mila Weissweiler

MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain 86150 L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T16:00:00+02:00 – 2023-09-09T21:30:00+02:00

Piano Rouge