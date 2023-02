Lieu Accueil Enfants Parents MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain, 22 mars 2023, L'Isle-Jourdain.

Lieu Accueil Enfants Parents 22 mars et 28 juin MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain

Accès libre entre 9h30 et 12h

Lieu de rencontre entre enfants, entre parents, entre enfants et parents handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;hi;mi;vi;ii

MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain 86150 L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Le LAEP est un espace convivial qui accueille les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.

Deux accueillantes aménagent les lieux dans le respect du tout petit.

Elles proposent des espaces de jeux libres et de malles à disposition, ainsi qu’un lieu de parole pour les adultes dans le respect de la confidentialité.

Accueil libre et sans inscription sur 5 lieux du territoire : Le Vigeant ainsi qu’à Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain Mauprévoir et Usson du Poitou.

Chaque mercredi, hors périodes de vacances scolaires, accueil ouvert entre 9h et 12h.

Contact et informations auprès de Florence BRUNEAUD à la MJC à l’Isle Jourdain

05 49 48 94 00 – 06 47 62 82 28



