Accès libre lundi 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, fermeture à 17h le vendredi

Exposition photo

Sur la piste d'Artieda (Espagne)

Mise en image d’un voyage culturel avec les jeunes de la MJC

Inauguration Vendredi 24 février à 19h30

Exposition du 24 février à fin avril 2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T19:00:00+01:00

2023-02-24T20:30:00+01:00 mjc

