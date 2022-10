Histoire d’L MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Autoportraits par Lina Bolognesi – Vernissage lundi 14 novembre à 18h

Autoportraits par Lina Bolognesi – Vernissage lundi 14 novembre à 18h handicap auditif;handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel hi;mi;pi;ii MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain 86150 L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ayant grandi entre peintures et brocantes, je me revois encore à façonner de mes petites mains un masque de papier mâché dans le grenier de ma grand mère.

La passion de maman c’était pour elle les balades en plein air, accompagnée de son beau mais aussi très lourd appareil photo, vous savez, ça peut avoir l’air de peser une tonne pour une petite fille qui s’amuse à le voler en cachette afin de s’exercer à capturer non pas de jolis papillons mais bel et bien des images. Je vous emmène dans ma tête, en vous tenant la main car il s’agit ici, en exposition de mes émotions, je voulais tout bonnement vous dire, bienvenue dans mon exutoire. Ces autoportraits sont ce que l’on pourrait nommer des «photos tableaux» prisent entre objets chinés, tableaux, vielles battisses et masques soigneusement confectionnés des mains de ma grand mère. Une mise en scène réfléchie, et les méninges à l’affût, il ne s’agit pas ici de miser sur la qualité mais plutôt de vous raconter mon histoire, à travers mes yeux avant d’être ceux de mon Fujifilm. « On raconte que, il y a de cela fort longtemps, dans un royaume, souterrain qui ne connaissait ni le mensonge, ni la douleur, une princesse révait au monde des humains. » Le labyrinthe de Pan

