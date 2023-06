MJC D’Ambérieu – 3 scènes non-stop MJC Centre Culturel Louise Michel Ambérieu-en-Bugey, 21 juin 2023, Ambérieu-en-Bugey.

MJC D’Ambérieu – 3 scènes non-stop Mercredi 21 juin, 17h30 MJC Centre Culturel Louise Michel

FÊTE DE LA MUSIQUE

MERCREDI 21 JUIN – De 17h à 00h

Place Jules Ferry – Ambérieu en Bugey

Au programme cette année, 3 scènes non-stop !

– The Atomic Potatoes

– ALM SONGS

– « Having Fun », spectacle de danse par le CCNR et Jérôme Oussou

– Gardeners Acoustic

– Charles’s Legacy

– Bloody Flow

– WAVNEAR

– Essan

Buvette et restauration sur place, dès 17h

Gratuit

MJC Centre Culturel Louise Michel Place Jules Ferry 01500 AMBÉRIEU EN BUGEY Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 38 24 15 https://www.mjc-amberieu.org

2023-06-21T17:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:55:00+02:00

©MJC Ambérieu