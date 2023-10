Concert Et On Remet le Son Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) Concert Et On Remet le Son Mjc Cavaillon, Cavaillon (84), 4 novembre 2023, . Concert Et On Remet le Son Samedi 4 novembre, 19h00 Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) 12€/15€ gratuit – 15 ans CONCERT Trafic Jam Dans le cadre de la saison 2023-2024 de Et On Remet le Son pour son deuxième concert , le groupe des Trafic Jam avec une surprise en première partie , débarquent au Grenier de la MJC Cavaillon pour un show de terreur. Nous aurons le plaisir d’accueillir David (bassiste) , Arno (chanteur), Caroline (chanteuse),Olivier(claviériste),Stéphan(batteur),Valentin( guitariste). Alors , rendez-vous le 04 Novembre au Grenier de la MJC , pour revivre le Hard Rock des senventies . Venez en noir et orange source : événement Concert Et On Remet le Son publié sur AgendaTrad Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) Avenue du Général de Gaulle

Mjc Cavaillon, 84300 Cavaillon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45690 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T19:00:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

Mjc Cavaillon, Cavaillon (84)
Adresse Avenue du Général de Gaulle
Mjc Cavaillon, 84300 Cavaillon, France

