Concert KellyDS Mjc Cavaillon, Cavaillon (84)

Concert KellyDS Mjc Cavaillon, Cavaillon (84), 19 novembre 2022, . Concert KellyDS Samedi 19 novembre, 19h30 Mjc Cavaillon, Cavaillon (84)

12-15€

avec KellyDS Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) Avenue du Général de Gaulle Mjc Cavaillon, 84300 Cavaillon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39315 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Kelly DS est un groupe de compositions aux influences Soul, Pop et Blues, porté par la voix extraordinaire de la chanteuse Kelly Damery Seguy. Emmené par une énergie de création et une ambition de partage, Kelly DS nous livre un show mêlant reprises réappropriées et compositions issues de leur 1er album qui a suscité cet été l’intérêt du Blues Magazine : « TWENTY ONE » Nul doute que Kelly DS saura par sa musique toucher votre âme ! Dès 19h30 un FOOD TRUCK sera a dispostion de toutes et tous Buvette et Bar a vin avant début du concert a 21h. source : événement Concert KellyDS publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T19:30:00+01:00

2022-11-20T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) Adresse Avenue du Général de Gaulle Mjc Cavaillon, 84300 Cavaillon, France Age maximum 110 lieuville Mjc Cavaillon, Cavaillon (84)

Mjc Cavaillon, Cavaillon (84) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//