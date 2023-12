Doute MJC Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Doute MJC Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, 5 février 2024 19:30, Castanet-Tolosan. Doute Lundi 5 février 2024, 20h30 MJC Castanet-Tolosan 5 € les deux spectacles du festival Théâtres d’Hivers de John Patrick Shanley Pendant les années soixante dans une école catholique newyorkaise, un doute s’infiltre. Au fur et à mesure de la pièce, une tension monte qui va bouleverser les relations entre les personnages jusqu’au dénouement final. Réservation : 05 61 81 83 56 / accueil@mjccastanet.fr >> Découvrez tout le programme du festival Théâtres d’Hivers << MJC Castanet-Tolosan 20 Av. de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:accueil@mjccastanet.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1067, « description »: « festival de thu00e9u00e2tre amateur u00e0 toulouse 2526 u00c9DITION e e u00c9DITION 1820 SPECTACLES SPECTACLES DANS ET 1813 SALLES SALLES 31 JAN > 11 Fu00c9V 9 > 15 Fu00c9V 2024 2023 1 », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Brochure Thu00e9u00e2tres Hivers 2024 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/231206164344-5743d3dcac953de0bb27cd830401dd89/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/005971811174009ad0eb8 », « thumbnail_height »: 1600}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/005971811174009ad0eb8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-05T20:30:00+01:00 – 2024-02-05T22:10:00+01:00

2024-02-05T20:30:00+01:00 – 2024-02-05T22:10:00+01:00 Theatresdhivers24 Droits réservés Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Code postal 31320 Lieu MJC Castanet-Tolosan Adresse 20 Av. de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Ville Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne Lieu Ville MJC Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Latitude 43.517127 Longitude 1.497539 latitude longitude 43.517127;1.497539

MJC Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/