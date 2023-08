Théâtre à la MJC – Les belles sœurs d’Eric Assous MJC Castanet-Tolosan Théâtre à la MJC – Les belles sœurs d’Eric Assous MJC Castanet-Tolosan, 16 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Théâtre à la MJC – Les belles sœurs d’Eric Assous Lundi 16 octobre, 20h30 MJC 6/8€ Théâtre à la MJC – Les belles sœurs d’Eric Assous Mise en scène : Claude Dégude / Lumières : Cédric Bouhours Francky, la quarantaine, a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il vient d’emménager avec sa femme Nicole. Cette dernière a pris l’initiative d’inviter également Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème le trouble et l’inquiétude des trois frères… Yvan, avocat, l’a défendue dans une affaire de harcèlement et David, dentiste, lui a soigné les dents. Les belles soeurs s’interrogent sur la véritable relation de leurs époux avec Talia… L’ambiance s’alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une relation avec un homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de massacre. Tarifs : 6/8€ MJC 20 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T20:30:00+02:00 – 2023-10-16T22:30:00+02:00

2023-10-16T20:30:00+02:00 – 2023-10-16T22:30:00+02:00

