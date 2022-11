Sortie Pédestre – Leucate MJC Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Sortie Pédestre – Leucate MJC, 10 décembre 2022, Castanet-Tolosan. Sortie Pédestre – Leucate Samedi 10 décembre, 08h00 MJC

Sortie Pédestre organisée par la MJC MJC 20 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie SORTIE DU 10 DÉCEMBRE 2022 « LEUCATE » (11) Transport : Départ en car à 8h précises, du Collège Jean Jaurès, Mail des Drolets à Castanet-Tolosan. Retour avant 19h. Tarif : à régler à l’inscription 16 € (chèques à l’ordre de MJC) Programme (sous réserve *) : Matin : environ 9 km et 70 m de dénivelé. A partir du village de Leucate, nous emprunterons un sentier qui nous conduira jusqu’aux falaises. Retour au car pour le pique-nique. Après-midi : environ 7 km et 70 m de dénivelé. Un autre sentier nous conduira cette fois au bord de l’étang avant de revenir au village. Retour à Castanet en fin d’après-midi. Équipement : Chaussures de marche et bâtons (certaines parties peuvent être glissantes et/ou mouillées), chaussures propres pour le car, vêtements adaptés, un petit « en-cas » pour tenir le coup le matin, piquenique

et eau. Vous pourrez laisser votre pique-nique dans le car. Inscriptions : à la MJC à partir du mardi 29 novembre 2022 à 17h30 et jusqu’au vendredi 09 décembre dans la limite des places disponibles, aux heures d’ouverture de la MJC. En cas de désistement, le remboursement ne pourra se faire qu’à la condition que la place libérée soit affectée à une personne inscrite sur la liste d’attente. Renseignements : Annie Allignol 05 61 73 42 24 * Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la sortie, ou de modifier le parcours ou la destination en raison de contraintes, en particulier conditions météo.

De même ils se réservent le droit de refuser l’inscription à une personne qu’ils jugeraient inapte au parcours proposé. Notez d’ores et déjà la date de la prochaine sortie : samedi 14 Janvier 2023.

