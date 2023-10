Danse contemporaine : La trilogie Prisma MJC Calonne Sedan, 21 mars 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Le Yellow Jacket Collective est fondé en 2021 entre la France et la Suède par le duo de danseuses et chorégraphes Rannhvi Mebius Jormin et Amélie Roch.PRISMA est une trilogie, coproduite par le Pôle Danse des Ardennes. Chaque partie se concentre sur une couleur pécifique. La première pièce YELLOW – We’re Halfway There a vu le jour en 2021 est se concentre sur la couleur jaune. Le deuxième chapitre, le bleu (coproduit par Rum för Dans en Suède, s’intitule BLUE – Turning Tide, Le dernier chapitre, RED, le rouge, est entré en création en avril 2023 au3CL- Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg.Les artistes mêlent les couleurs à leur écriture du mouvement pour offrir une autre lecture de notre humanité et de ses possibles.Vous aurez donc le plaisir de découvrir les 3 pièces ponctuées par des temps conviviaux à chaque changement de plateau..

2024-03-21 fin : 2024-03-21 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Yellow Jacket Collective was founded in 2021 between France and Sweden by the duo of dancers and choreographers Rannhvi Mebius Jormin and Amélie Roch.PRISMA is a trilogy, co-produced by the Pôle Danse des Ardennes. Each part focuses on a specific color. The first piece, YELLOW – We’re Halfway There, was created in 2021 and focuses on the color yellow. The second chapter, blue (co-produced by Rum för Dans in Sweden), is entitled BLUE – Turning Tide, and the last chapter, RED, red, premiered in April 2023 at the3CL- Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg.The artists blend colors with their movement writing to offer another reading of our humanity and its possibilities.You will have the pleasure of discovering the 3 pieces punctuated by convivial moments at each change of set.

El Colectivo Yellow Jacket fue fundado en 2021 entre Francia y Suecia por el dúo de bailarinas y coreógrafas Rannhvi Mebius Jormin y Amélie Roch.PRISMA es una trilogía coproducida por el Pôle Danse des Ardennes. Cada parte se centra en un color específico. La primera pieza, YELLOW – We’re Halfway There, se creó en 2021 y se centra en el color amarillo. El segundo capítulo, azul (coproducido por Rum för Dans en Suecia), se titula BLUE – Turning Tide, y el último capítulo, RED, rojo, se estrenó en abril de 2023 en el3CL – Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg.Los artistas utilizan los colores en su escritura del movimiento para ofrecer una lectura diferente de nuestra humanidad y sus posibilidades.Tendrá el placer de descubrir las 3 piezas, puntuadas por momentos de convivencia en cada cambio de decorado.

Das Yellow Jacket Collective wurde 2021 zwischen Frankreich und Schweden von dem Tänzerinnen- und Choreografen-Duo Rannhvi Mebius Jormin und Amélie Roch gegründet.PRISMA ist eine Trilogie, die vom Pôle Danse des Ardennes koproduziert wurde. Jeder Teil konzentriert sich auf eine bestimmte Farbe. Das erste Stück YELLOW – We’re Halfway There entstand im Jahr 2021 und konzentriert sich auf die Farbe Gelb. Das zweite Kapitel, Blau (koproduziert von Rum för Dans in Schweden), trägt den Titel BLUE – Turning Tide, das letzte Kapitel, RED, Rot, wurde im April 2023 im3CL- Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg uraufgeführt.Die Künstler mischen die Farben mit ihrer Bewegungsschrift, um eine andere Lesart unserer Menschheit und ihrer Möglichkeiten anzubieten.Sie werden also das Vergnügen haben, die drei Stücke zu entdecken, die bei jedem Bühnenwechsel von geselligen Momenten unterbrochen werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Ardennes Tourisme