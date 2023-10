Théâtre clownesque : La femme préhistorique expliquée aux gens MJC Calonne Sedan, 8 mars 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

On a beaucoup parlé et écrit sur les hommes préhistoriques. Ils chassaient de très grosses bêtes, ils taillaient des silex, ils fabriquaient des armes, ils ont apprivoisé le feu.Et les femmes ? Elles faisaient des bébés et s’occupaient de leur foyer.Sur quoi les scientifiques se sont-ils appuyés pour affirmer tout ceci ?Quels étaient ces scientifiques ? Pourquoi dans les ouvrages de référence les femmes sont-elles pratiquement absentes ?Martine Blancbaye s’est plongée dans la littérature du XIXe siècle à nos jours pour répondre à une question qui la chiffonne : est-il bien vrai que depuis la nuit des temps les femmes sont destinées à la fabrication de petits bébés, et les hommes à rapporter des mammouths (ou un salaire) à la maison ?.

2024-03-08 fin : 2024-03-08 . .

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A lot has been said and written about prehistoric man. They hunted very large animals, they carved flint, they made weapons, they tamed fire.And women? They made babies and took care of the home.What did scientists base all this on? Who were these scientists? Martine Blancbaye has delved into literature from the 19th century to the present day to answer a question that puzzles her: is it really true that, since the dawn of time, women have been destined to make little babies, and men to bring home mammoths (or a salary)?

Se ha dicho y escrito mucho sobre el hombre prehistórico. Cazaban animales muy grandes, tallaban sílex, fabricaban armas, dominaban el fuego… ¿Y las mujeres? En qué se basaban los científicos para afirmar todo esto y quiénes eran esos científicos Martine Blancbaye ha indagado en la literatura desde el siglo XIX hasta nuestros días para responder a una pregunta que le intriga: ¿es realmente cierto que desde la noche de los tiempos las mujeres han estado destinadas a hacer bebés y los hombres a traer mamuts a casa (o un sueldo)?

Es wurde viel über prähistorische Menschen gesprochen und geschrieben. Sie jagten sehr große Tiere, schnitzten Feuersteine, stellten Waffen her und zähmten das Feuer.Und die Frauen? Sie machten Babys und kümmerten sich um ihren Haushalt.Worauf stützten sich die Wissenschaftler, um all dies zu behaupten.Wer waren diese Wissenschaftler? Martine Blancbaye hat sich in die Literatur vom 19. Jahrhundert bis heute vertieft, um eine Frage zu beantworten, die sie nicht loslässt: Stimmt es wirklich, dass Frauen seit Urzeiten dazu bestimmt sind, kleine Babys zu machen, und Männer dazu, Mammuts (oder ein Gehalt) nach Hause zu bringen?

Mise à jour le 2023-10-27 par Ardennes Tourisme