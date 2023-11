Danse : La chambre d’eaux MJC Calonne Sedan, 20 février 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Lieu de détente et de retrouvailles avec soi, la baignoire est ce monde en réduction où l’horizon des possibles peut s’élargir à l’infini. Abri et réservoir fécond de pensées, d’images… et d’histoires.C’est dans une baignoire qu’est née chez Marie Barbottin l’envie de raconter à ses enfants, aux enfants, une histoire qui aurait ce lieu singulier pour théâtre… Et le féminisme pour fil conducteur.La chambre d’eaux est une fable contemporaine, l’histoire d’une jeune fille née dans une baignoire, le poing en avant, affranchie des injonctions et diktats liés au genre. Le corps campé dans l’évidence de la féminité. Humaine avant tout..

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A place to relax and rediscover oneself, the bathtub is a world in miniature where the horizon of possibilities can be expanded to infinity. It was in a bathtub that Marie Barbottin first felt the need to tell her children, her children, a story that would take this singular place as its stage? and feminism as its thread La chambre d?eaux is a contemporary fable, the story of a young girl born in a bathtub, her fist raised in the air, free from the injunctions and diktats of gender. Her body camped in the evidence of femininity. Human above all.

Lugar para relajarse y redescubrirse, la bañera es un mundo en miniatura donde el horizonte de posibilidades puede ampliarse infinitamente. Fue en una bañera donde Marie Barbottin sintió por primera vez la necesidad de contar a sus hijos, sus hijos, una historia que utilizara este singular lugar como escenario, con el feminismo como tema central La chambre d’eaux es una fábula contemporánea, la historia de una niña que nace en una bañera, con el puño en alto, libre de los mandatos y dictados de género. Su cuerpo envuelto en la evidencia de la feminidad. Humana por encima de todo.

Die Badewanne ist ein Ort der Entspannung und der Selbstfindung. Sie ist eine verkleinerte Welt, in der sich der Horizont der Möglichkeiten ins Unendliche erweitern kann. In einer Badewanne entstand bei Marie Barbottin der Wunsch, ihren Kindern eine Geschichte zu erzählen, die diesen einzigartigen Ort als Schauplatz hat Das Wasserzimmer ist eine zeitgenössische Fabel, die Geschichte eines jungen Mädchens, das in einer Badewanne geboren wird, die Faust nach vorne streckt und sich von geschlechtsspezifischen Anweisungen und Diktaten befreit. Der Körper ist in der Selbstverständlichkeit der Weiblichkeit gelagert. Vor allem menschlich.

