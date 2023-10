Théâtre-récit : Premier cri MJC Calonne Sedan, 9 février 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Premier cri est une plongée dans l’univers obstétrical. Le spectacle nous invite à suivre quelques heures de la vie d’une sage-femme. De naissances en urgences vitales, elle nous dévoile son quotidien d’une mise au monde sur le fil. Alors que ses rêves se sont peu à peu étiolés face à la violence du réel, elle ouvre la porte d’un monde de solitude où la vie commence dans un fragile équilibre.Le spectacle aborde plus largement l’hôpital aujourd’hui, là où se côtoient la vie et la mort. Il s’agit de la venue au monde et de la naissance à soi-même..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Premier cri is a plunge into the world of obstetrics. The show invites us to follow a few hours in the life of a midwife. From births to life-threatening emergencies, she reveals her daily life as she brings a child into the world on a knife-edge. As her dreams gradually fade in the face of the violence of reality, she opens the door to a world of solitude, where life begins in a fragile equilibrium. It’s about coming into the world and giving birth to oneself.

Premier cri es una inmersión en el mundo de la obstetricia. El programa nos invita a seguir unas horas en la vida de una comadrona. Desde los partos hasta las urgencias con riesgo de muerte, nos desvela su día a día mientras trae al mundo a un niño al filo de la navaja. A medida que sus sueños se desvanecen ante la violencia de la realidad, abre la puerta a un mundo de soledad donde la vida comienza en un frágil equilibrio. Se trata de venir al mundo y dar a luz a uno mismo.

Der erste Schrei ist ein Einblick in die Welt der Geburtshilfe. Das Stück lädt uns ein, einige Stunden im Leben einer Hebamme zu verbringen. Von Geburten bis hin zu lebensbedrohlichen Notfällen enthüllt sie uns ihren Alltag, in dem die Geburt eines Kindes auf Messers Schneide steht. Während ihre Träume angesichts der Gewalt der Realität allmählich verblassen, öffnet sie die Tür zu einer Welt der Einsamkeit, in der das Leben in einem zerbrechlichen Gleichgewicht beginnt.Das Stück befasst sich im weiteren Sinne mit dem Krankenhaus von heute, wo Leben und Tod nebeneinander stehen. Es geht um die Ankunft in der Welt und die Geburt zu sich selbst.

Mise à jour le 2023-10-26 par Ardennes Tourisme