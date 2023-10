Spectacle : Import Export MJC Calonne Sedan, 6 février 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

« Le chemin des racines … de la Provence au Rajasthan »Un spectacle qui chemine à travers l’Inde et les racines d’une histoire familiale ; un voyage au bout du monde comme au fond de soiUn spectacle coloré et intimiste, à la croisée du conte, du théâtre et du récit, qui raconte le voyage, qui emmène en voyage, géographique et intérieur, jusqu’en Inde à la recherche d’une histoire.Un spectacle sur notre capacité à ouvrir les yeux dans des endroits inconnus du monde autant que sur le mystère de nos origines.Un spectacle sur notre identité sans cesse à découvrir, notre dépaysement géographique et intime, notre résilience face aux manques et aux ombres de l’enfance.Un spectacle entre l’Inde et la France, entre émotion, humour et décalage horaire.Une histoire universelle qui touche à chacune de nos histoires individuelles.Un voyage intérieur dans les sentiers de nos mémoires, à la recherche de nos racines..

2024-02-06 fin : 2024-02-06 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



« Le chemin des racines? de la Provence au Rajasthan « A show that travels through India and the roots of a family history; a journey to the ends of the earth as well as the depths of oneselfA colorful and intimate show, at the crossroads of storytelling, theater and narrative, that tells the story of a journey, that takes us on a geographical and inner journey to India in search of a story.A show about our ability to open our eyes in unknown parts of the world as much as about the mystery of our origins.It’s a show about our ability to open our eyes to places the world has never seen, and about the mystery of our origins. It’s a show about our ever-discovered identity, our geographical and personal disorientation, and our resilience in the face of the gaps and shadows of childhood.A show between India and France, between emotion, humor and jet lag.A universal story that touches each of our individual histories.An inner journey along the paths of our memories, in search of our roots.

« Le chemin des racines? de la Provence au Rajasthan « Un espectáculo que nos lleva de viaje a través de la India y las raíces de una historia familiar; un viaje a los confines de la tierra así como a lo más profundo de nosotros mismosUn espectáculo colorista e intimista, en la encrucijada de la narración, el teatro y la narrativa, que cuenta la historia de un viaje, que nos lleva de viaje geográfico e interior a la India en busca de una historia.Un espectáculo sobre nuestra capacidad de abrir los ojos en lugares desconocidos del mundo tanto como sobre el misterio de nuestros orígenes.Es un espectáculo sobre nuestra capacidad de abrir los ojos en lugares que el mundo nunca ha visto, y sobre el misterio de nuestros orígenes.Es un espectáculo sobre nuestra identidad, en constante descubrimiento, nuestro cambio de escenario geográfico y personal, nuestra resiliencia frente a los vacíos y las sombras de la infancia.Es un espectáculo entre India y Francia, mezcla de emoción, humor y jet lag.Es una historia universal que toca cada una de nuestras historias individuales.Es un viaje interior por los caminos de nuestros recuerdos, en busca de nuestras raíces.

« Ein Stück, das durch Indien und die Wurzeln einer Familiengeschichte führt; eine Reise ans Ende der Welt und in die Tiefe des SelbstEin farbenfrohes und intimes Stück an der Schnittstelle zwischen Märchen, Theater und Erzählung, das von einer Reise erzählt und auf eine geografische und innere Reise mitnimmt, bis nach Indien auf der Suche nach einer Geschichte.Ein Stück über unsere Fähigkeit, die Augen an unbekannten Orten der Welt zu öffnen, sowie über das Geheimnis unserer Ursprünge.Eine Aufführung zwischen Indien und Frankreich, zwischen Emotionen, Humor und Zeitverschiebung.Eine universelle Geschichte, die jede unserer individuellen Geschichten berührt.Eine innere Reise durch die Pfade unserer Erinnerungen, auf der Suche nach unseren Wurzeln.

Mise à jour le 2023-10-26 par Ardennes Tourisme