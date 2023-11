Spectacle : 2 soeurs MJC Calonne Sedan, 2 février 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

En 1953, dans le sud-ouest de l’Irlande, la jeune Aïleen O’Leary disparaît. 60 ans plus tard, Marc, ethnologue spécialiste des hystéries collectives, retrouve son carnet intime et soupçonne la résurgence d’un massacre de sorcières.Conçu comme une enquête où s’enchâssent dans la peau d’un seul comédien les témoignages des protagonistes de l’histoire, ce spectacle trouble la fiction pour mieux nous capter. À partir de sons et de boucles sonores créées en direct avec sa voix et son violon, Marien Tillet crée des ambiances qui viennent appuyer le récit. Progressivement, on comprend que la folie et la peur sont deux sœurs qui aiment se côtoyer, qu’un journal intime n’est pas fait pour être lu et que le spectateur est une sorcière comme les autres.Avec ce spectacle, Marien Tillet frappe fort et nous embarque dans un univers à la fois fantastique et terriblement réel..

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In 1953, in the southwest of Ireland, the young Aïleen O?Leary disappeared. 60 years later, Marc, an ethnologist specializing in collective hysteria, found her diary and suspected the resurgence of a witch massacre.Conceived as an investigation in which the testimonies of the story?s protagonists are embedded in the skin of a single actor, this show blurs fiction to better capture us. Using sounds and sound loops created live with his voice and violin, Marien Tillet creates atmospheres that support the story. Gradually, we come to understand that madness and fear are two sisters who like to live side by side, that a diary is not meant to be read, and that the spectator is a witch like any other.With this show, Marien Tillet strikes hard, taking us into a universe that is both fantastic and terribly real.

En 1953, en el suroeste de Irlanda, desaparece la joven Aïleen O’Leary. 60 años después, Marc, etnólogo especializado en histeria colectiva, encuentra su diario y sospecha el resurgimiento de una masacre de brujas. Concebido como una investigación en la que los testimonios de los protagonistas de la historia se ponen en la piel de un solo actor, este espectáculo desdibuja la ficción para captarnos mejor. Utilizando sonidos y bucles sonoros creados en directo con su voz y su violín, Marien Tillet crea atmósferas que apoyan la historia. Poco a poco, vamos comprendiendo que la locura y el miedo son dos hermanas a las que les gusta convivir, que un diario no está hecho para ser leído y que el espectador es un brujo como los demás.Con este espectáculo, Marien Tillet golpea fuerte y nos adentra en un universo a la vez fantástico y terriblemente real.

1953 verschwindet die junge Aïleen O?Leary im Südwesten Irlands. 60 Jahre später findet Marc, ein Ethnologe, der sich auf Massenhysterien spezialisiert hat, ihr Tagebuch und vermutet, dass ein Hexenmassaker wieder auflebt.Dieses Stück ist wie eine Untersuchung konzipiert, in der die Aussagen der Protagonisten der Geschichte in die Haut eines einzigen Schauspielers eingebettet sind. Ausgehend von Geräuschen und Klangschleifen, die live mit seiner Stimme und seiner Geige erzeugt werden, schafft Marien Tillet Stimmungen, die die Erzählung unterstützen. Nach und nach verstehen wir, dass Wahnsinn und Angst zwei Schwestern sind, die gerne nebeneinander leben, dass ein Tagebuch nicht dazu da ist, gelesen zu werden und dass der Zuschauer eine Hexe wie alle anderen ist.

Mise à jour le 2023-10-26 par Ardennes Tourisme