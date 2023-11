Spectacle : La baraque enchantée MJC Calonne Sedan, 30 janvier 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Un ciné-spectacle conté et en musique autour et avec des films de Georges MélièsDans ce drôle de monde inondé d’images, où les regards se perdent derrière des fumées d’écrans, où l’enfant absorbe sans toujours digérer une offre illimitée de produits télévisuels, il peut paraître surprenant que deux artistes, délibérément ancrés dans le spectacle vivant, s’intéressent à la genèse du premier cinéma.Et pourtant …En (re)découvrant l’œuvre de Georges Méliès, a surgi devant eux un monde de fées, de sorcières, de géants très proches du conte. Et ces deux-là aiment raconter des histoires.Plus tard, plus loin après quelques lectures autour de cet homme à barbiche, de son parcours de magicien et de son inventivité s’est dessiné un homme de scène, passionné et qui n’a aucun scrupule à briser le 4e mur avec le public, tout comme peut le faire le conteur ou le clown.Méliès s’est indéniablement emparé de cette découverte que fut le cinéma en cette fin de XIXe siècle en lui offrant tout ce que son travail de magicien et d’artiste vivant lui a permis d’explorer. Et de cette grande tambouille s’est inventé un monde d’émerveillement qui encore 130 ans plus tard fonctionne plus que jamais..

2024-01-30 fin : 2024-01-30 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A ciné-spectacle with music and storytelling around and with films by Georges MélièsIn this strange world awash with images, where glances are lost behind the smoke of screens, where children absorb without always digesting an unlimited supply of televisual products, it may seem surprising that two artists, deliberately rooted in live performance, should take an interest in the genesis of the first cinema.And yet, when they (re)discovered the work of Georges Méliès, a world of fairies, witches and giants akin to fairy tales appeared before their eyes. Later, after a few readings about the man with the goatee, his career as a magician and his inventiveness, a passionate man of the stage took shape, with no qualms about breaking the 4th wall with the audience, just as a storyteller or clown might.Méliès undeniably took hold of the discovery that was cinema at the end of the 19th century, offering it everything that his work as a magician and living artist had enabled him to explore. The result was a world of wonder that still works more than ever 130 years later.

En este extraño mundo inundado de imágenes, en el que nuestra mirada se pierde tras el humo de las pantallas, en el que los niños absorben sin siempre digerir una oferta ilimitada de productos televisivos, puede parecer sorprendente que dos artistas, deliberadamente arraigados en el espectáculo en vivo, se interesen por la génesis del primer cine. ¿Y sin embargo?Y sin embargo, al (re)descubrir la obra de Georges Méliès, apareció ante sus ojos un mundo de hadas, brujas y gigantes muy parecido al de los cuentos de hadas. Más tarde, tras algunas lecturas sobre el hombre de la perilla, su carrera de mago y su inventiva, surgió un apasionado de la escena que no tenía reparos en romper la 4ª pared con el público, igual que un cuentacuentos o un payaso.Méliès se apoderó indiscutiblemente del descubrimiento que fue el cine a finales del siglo XIX, ofreciéndole todo lo que su trabajo de mago y artista vivo le había permitido explorar. Y de esta gran mezcla surgió un mundo de maravillas que sigue funcionando más que nunca 130 años después.

Ein erzähltes und musikalisches Filmspektakel um und mit Filmen von Georges MélièsIn dieser seltsamen, von Bildern überfluteten Welt, in der sich die Blicke hinter dem Rauch von Bildschirmen verlieren, in der das Kind ein unbegrenztes Angebot an Fernsehprodukten aufnimmt, ohne es immer zu verdauen, mag es überraschend erscheinen, dass sich zwei Künstler, die bewusst in der darstellenden Kunst verankert sind, mit der Entstehung des ersten Kinos beschäftigen.Und doch ?als sie das Werk von Georges Méliès (wieder-)entdeckten, tauchte vor ihnen eine Welt von Feen, Hexen und Riesen auf, die dem Märchen sehr ähnlich ist. Später, nach einigen Lesungen über den Mann mit dem Bart, seinen Werdegang als Zauberer und seinen Erfindungsreichtum, zeichnete sich ein leidenschaftlicher Bühnenmensch ab, der keine Skrupel hat, die vierte Wand zum Publikum zu durchbrechen, so wie es ein Geschichtenerzähler oder ein Clown tun kann.Méliès hat die Entdeckung, die das Kino am Ende des 19. Jahrhunderts darstellte, zweifellos aufgegriffen und ihm alles geboten, was er als Zauberer und lebender Künstler zu erforschen vermochte. Und aus dieser großen Trommel entstand eine Welt des Staunens, die auch 130 Jahre später noch mehr denn je funktioniert.

