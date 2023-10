Conte et musique : Fiasco pour les canailles MJC Calonne Sedan, 28 janvier 2024, Sedan.

On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous en prennent pour leur grade. Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie d’un concert et la complicité du public. Dans cet univers où rôde l’humour, on frissonne… de plaisir !.

The spider has been robbed, the wolf has fangs and a ghost has the blues. They called on a storyteller to get them out of their mess. The result: a real fiasco! Everyone takes the fall. Accompanied by her guitar, Hélène recounts the misfortunes of these shaky villains to rock, reggae and flamenco tunes. These stories are heckled with the energy of a concert and the complicity of the audience. In this humorous universe, we shiver with pleasure!

A la araña le han robado, el lobo tiene colmillos y un fantasma tiene el blues. Llamaron a un cuentacuentos para que les sacara de su lío. El resultado: ¡un auténtico fiasco! Todos reciben su merecido. Acompañada por su guitarra, Hélène cuenta las tribulaciones de estos villanos temblorosos al ritmo de melodías de rock, reggae y flamenco. Estas historias son jaleadas con la energía de un concierto y la complicidad del público. En este universo humorístico, ¡se estremecerá de placer!

Die Spinne wurde ausgeraubt, der Wolf hat Reißzähne und ein Geist hat den Blues. Eine Geschichtenerzählerin sollte ihnen aus der Patsche helfen. Ergebnis: ein echtes Fiasko! Alle kommen auf ihre Kosten. Begleitet von ihrer Gitarre erzählt Hélène zu Rock-, Reggae- und Flamenco-Melodien von den Missgeschicken dieser zitternden Bösewichte. Die Geschichten werden mit der Energie eines Konzerts und der Komplizenschaft des Publikums erzählt. In diesem Universum, in dem der Humor lauert, schaudert man… vor Vergnügen!

