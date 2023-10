Spectacle : Ô Janis MJC Calonne Sedan, 26 janvier 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Rebelle et libre, Janis Joplin, 27 ans, fait une entrée fracassante dans le monde du rock et bouscule les normes des années 60. Elle devient à tout jamais une légende.Entre récit et concert, Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissé avec cette icône. Seule, à la guitare, elle donne à ce biopic chanté, intime et décalé, une énergie survoltée.L’occasion de révéler les nombreuses voies que Janis Joplin a ouvertes aux femmes et rappeler ce que son époque dit de la nôtre. La femme et l’artiste irradient à nouveau la scène dans une ode à la liberté..

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



Rebellious and free, 27-year-old Janis Joplin made a sensational entrance into the world of rock, shattering the norms of the 60s and becoming a legend forever. Between story and concert, Hélène Palardy shares the story and the bond she forged with this icon. Alone, on guitar, she gives this sung biopic, intimate and offbeat, a supercharged energy, revealing the many paths Janis Joplin opened up for women, and recalling what her era says about ours. The woman and the artist once again light up the stage in an ode to freedom.

Rebelde y espíritu libre, Janis Joplin, a sus 27 años, irrumpió de forma sensacional en el mundo del rock y sacudió las normas de los años sesenta. Entre relato y concierto, Hélène Palardy comparte la historia y el vínculo que forjó con este icono. Sola a la guitarra, dota a este biopic íntimo, estrafalario y cantado de una energía explosiva, revelando los múltiples caminos que Janis Joplin abrió a las mujeres y recordando lo que su época dice de la nuestra. La mujer y la artista vuelven a iluminar el escenario en una oda a la libertad.

Die 27-jährige Janis Joplin, eine Rebellin und Freigeist, betritt die Welt der Rockmusik mit einem Paukenschlag und stellt die Normen der 60er Jahre auf den Kopf. Zwischen Erzählung und Konzert teilt Hélène Palardy die Geschichte und die Beziehung, die sie zu dieser Ikone aufgebaut hat. Allein mit der Gitarre verleiht sie diesem gesungenen, intimen und schrägen Biopic eine explosive Energie. Die Gelegenheit, die zahlreichen Wege aufzuzeigen, die Janis Joplin den Frauen eröffnet hat, und daran zu erinnern, was ihre Zeit über unsere aussagt. Die Frau und die Künstlerin strahlen erneut auf der Bühne in einer Ode an die Freiheit.

Mise à jour le 2023-10-25 par Ardennes Tourisme