Théâtre : Tout ça pour l’amour MJC Calonne Sedan, 19 janvier 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Dans ce seule en scène au texte drôle, intense et dramatique, Edwige Baily nous ramène en classe de français au moment étourdissant de la jeunesse, où nous comprenons qu’il est possible de penser par nous-mêmes, et de vivre par la lecture les plus grandes émotions. Inspiré de la vie de Gabrielle Russier, tout en revisitant la littérature de Sophocle à Camus, Vian ou Rimbaud, ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme enseignante et nous laisse entendre un amour pur et absolu !.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



In this funny, intense and dramatic one-woman show, Edwige Baily takes us back to the dizzying moment of youth in French class, when we understand that it’s possible to think for ourselves, and to experience the greatest emotions through reading. Inspired by the life of Gabrielle Russier, while revisiting literature from Sophocles to Camus, Vian and Rimbaud, this show is rooted in the true story of a woman teacher, and lets us hear pure, absolute love!

En este espectáculo unipersonal con un texto divertido, intenso y dramático, Edwige Baily nos devuelve al vertiginoso momento de la clase de francés en el que comprendemos que es posible pensar por nosotros mismos y experimentar las mayores emociones a través de la lectura. Inspirado en la vida de Gabrielle Russier, al tiempo que revisita la literatura desde Sófocles a Camus, pasando por Vian y Rimbaud, este espectáculo hunde sus raíces en la historia real de una profesora y nos hace vislumbrar el amor puro y absoluto

In dieser Inszenierung mit einem witzigen, intensiven und dramatischen Text führt uns Edwige Baily in den Französischunterricht zurück, in den atemberaubenden Moment der Jugend, in dem wir verstehen, dass es möglich ist, selbstständig zu denken und durch das Lesen die größten Emotionen zu erleben. Inspiriert vom Leben von Gabrielle Russier, während sie die Literatur von Sophokles bis Camus, Vian oder Rimbaud wieder aufleben lässt, wurzelt diese Aufführung in der wahren Geschichte einer Lehrerin und lässt uns eine reine und absolute Liebe hören!

