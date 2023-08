Théâtre : La beauté sauvera le champ de patates MJC Calonne Sedan, 8 décembre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle, Piotr veille le corps de son père Fedor Fedorovitch décédé depuis 8 jours. Le défunt qui ressemble à un célèbre tableau attire les mouches… La faute aux pompes funèbres qui sont en grève. Piotr boit à la santé du mort… et boit encore et encore… Car il vient d’apprendre que sa sœur Varvara et lui ne sont pas les seuls héritiers et le testament ne peut être ouvert qu’en présence de tous les héritiers, c’est à dire en présence de leur demi-frère et demi-sœur, rapidement débarqués de Moscou. En guise de testament, une énigme qu’il va falloir résoudre : « La beauté sauvera le monde »..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

MJC Calonne Place Calonne

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



St. Petersburg, late 19th century, Piotr watches over the body of his father Fedor Fedorovitch, who died 8 days ago. The deceased, who resembles a famous painting, is attracting flies? The undertakers are on strike. Piotr drinks to the dead man’s health? and drinks some more? For he has just learned that he and his sister Varvara are not the only heirs, and the will can only be opened in the presence of all the heirs, i.e. in the presence of their half-brother and half-sister, who have just arrived from Moscow. By way of testament, a riddle to be solved: « Beauty will save the world ».

San Petersburgo, finales del siglo XIX, Piotr vela el cadáver de su padre Fedor Fedorovitch, que lleva muerto 8 días. El difunto, que parece un cuadro famoso, atrae a las moscas.. Todo es culpa de los funerarios, que están en huelga. Piotr bebe a la salud del muerto… ¿y bebe un poco más? Porque acaba de enterarse de que él y su hermana Varvara no son los únicos herederos, y el testamento sólo puede abrirse en presencia de todos los herederos, es decir, en presencia de su hermanastro y su hermanastra, que acaban de llegar de Moscú. A modo de testamento, un enigma por resolver: « La belleza salvará al mundo ».

St. Petersburg, Ende des 19. Jahrhunderts: Pjotr wacht über den Körper seines Vaters Fjodor Fjodorowitsch, der vor acht Tagen gestorben ist. Der Tote, der wie ein berühmtes Gemälde aussieht, zieht die Fliegen an? Schuld daran ist der streikende Bestatter. Pjotr trinkt auf die Gesundheit des Toten … und trinkt und trinkt und trinkt Denn er hat erfahren, dass er und seine Schwester Varvara nicht die einzigen Erben sind, und das Testament kann nur in Anwesenheit aller Erben eröffnet werden, d. h. in Anwesenheit ihrer Halbbrüder und Halbschwestern, die schnell aus Moskau eingeflogen werden. Das Testament enthält ein Rätsel, das es zu lösen gilt: « Schönheit wird die Welt retten ».

Mise à jour le 2023-08-29 par Ardennes Tourisme