Rhône Ouverture du café réparation de la MJC à Brignais MJC Brignais Brignais, 21 octobre 2023, Brignais. Ouverture du café réparation de la MJC à Brignais Samedi 21 octobre, 09h30 MJC Brignais Café réparation : ne jetez plus réparons ensemble ! Un samedi par mois dès 9h30, la MJC vous accueille gratuitement au 47 rue de la Giraudière Le café réparation est ouvert de 9h30 à 12h, pour vous aider à réparer : petits appareils électriques, vélos et objets roulants, petits bricolages, outillage électrique. Nous accompagnons les utilisateurs à comprendre comment ça marche et éviter de tout jeter. Nous sommes avant toute chose réparateur, ni une déchèterie, ni de simples récupérateurs d’objets inutilisable. Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous, nous recherchons des réparateurs …. MJC Brignais 47 rue de la Giraudière 69530 Brignais Brignais 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

